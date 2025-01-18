Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Что известно о взрывах в Харькове 18 января
Тревога на Харьковщине началась около 17:57. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока для областей, где объявлена тревога.
Взрывы в Харькове прогремели около 18:01. Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары. Также призвал жителей оставаться в укрытиях.
Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах,
– написал глава ОВА в 18:09.
Также отметил, что на места выехали профильные службы.
Суспильное со ссылкой на директора облцентра экстренной медпомощи Виктора Забашту пишет, что раненых в результате обстрелов России по Харьковскому и Чугуевскому районам нет.
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