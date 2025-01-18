Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Що відомо про вибухи у Харкові 18 січня

Тривога на Харківщині почалася близько 17:57. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу для областей, де оголошено тривогу.

Вибухи у Харкові пролунали близько 18:01. Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів. Також закликав жителів залишатися в укриттях.

Зафіксовано ворожі удари у Харківському та Чугуївському районах,

– написав голова ОВА о 18:09.

Також зазначив, що на місця виїхали профільні служби.

Суспільне з посиланням на директора облцентру екстреної меддопомоги Віктора Забашту пише, що поранених внаслідок обстрілів Росії по Харківському та Чугуївському районах немає.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.