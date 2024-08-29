Соответствующую информацию сообщили в Харьковоблэнерго утром 29 августа. Энергетики работают, чтобы восстановить электроснабжение.

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В Харькове в некоторых районах пропал свет

Российские обстрелы по Харькову привели к проблемам с электроэнергией в городе.

Вследствие вражеских обстрелов в части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения, – сообщили в Харьковоблэнерго.

Там сообщили, что энергетики владеют всей информацией, а также уже работают над восстановлением света.

Напомним, что этой ночью в Харькове было шумно. Об этом сообщали корреспонденты Суспильного в 00:20. Уже в 00:37 написали о новой серии взрывов. Детали о взрывах в городе, читайте в материале 24 Канала.