Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Харьковский ОТЦК и СП.

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В Харькове сбили велосипедиста

В харьковских телеграм-каналах 17 марта начали распространяться кадры, как люди в военной форме сбили велосипедиста. После столкновения мужчина сразу скрылся с места аварии, а из машины – вышли люди в военной форме. Они оттянули велосипед из-под колес, а затем поехали в направлении, куда побежал человек.

Пресс-секретарь полиции Харьковской области Алена Соболевская в комментарии Суспильному сообщила, что инцидент произошел 16 марта в Индустриальном районе Харькова.

Сообщение поступило на линию "102" непосредственно от участника происшествия. Проводится проверка,

– заявили в полиции.

В ТЦК прокомментировали инцидент

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео со сбиванием велосипедиста. Так, в ведомстве подтвердили, что ДТП произошло во время передвижения мобильной группы оповещения. По предварительной информации, гражданин двигался на велосипеде посередине проезжей части узкой дороги и совершил манёвр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие.

В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, затруднен припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля. После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия,

– отметили в ТЦК.

В результате столкновения был поврежден велосипед. Сейчас в Харьковском ТЦК назначили служебное расследование.

В Харьковском ТЦК отметили, что не отрицают факта наезда, однако заметили, что авария произошла при сложных дорожных условиях и не была преднамеренной. Сейчас все обстоятельства устанавливаются, а после – правоохранители предоставят соответствующую правовую оценку действиям каждого из участников дорожного движения.

Ранее в Харькове возник конфликт между людьми в камуфляже и гражданскими, который привел к драке и стрельбе в землю. Полиция начала уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, начато досудебное расследование по статье о хулиганстве, продолжаются следственные действия с привлечением всех участников и свидетелей.