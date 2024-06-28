Для города была угроза обстрела КАБами. 24 Канал призывает харьковчан оставаться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о серии взрывов в Харькове

Воздушная тревога в Харьковской области звучит еще с 13:42. Тогда Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности, а впоследствии об угрозе КАБов.

Пуски управляемых авиационных бомб по Харьковской области,

– писали военные.

Уже в 16:27 в самом Харькове раздались громкие взрывы. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

"Серию взрывов слышали в Харькове", – сообщили журналисты.

Взрывы также подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей Харькова и района быть осторожными, ведь оккупанты наносят удары.

Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Циркунах. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, шестеро раненых, но окончательная информация еще уточняется.

Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания – на территории гражданского предприятия,

– написал Синегубов.

Все профильные службы сейчас работают на месте, ликвидируют последствия попадания и помогают пострадавшим.

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