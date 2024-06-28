Для міста була загроза обстрілу КАБами. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До темиВ Одесі знову чули вибух: сили ППО відпрацювали по дрону

Що відомо про серію вибухів у Харкові

Повітряна тривога у Харківській області лунає ще з 13:42. Тоді Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку, а згодом про загрозу КАБів.

Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині,

– писали військові.

Уже о 16:27 у самому Харкові пролунали гучні вибухи. Про це написали кореспонденти Суспільного.

"Серію вибухів чули у Харкові", – повідомили журналісти.

Вибухи також підтвердив і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він закликав жителів Харкова та району бути обережними, адже окупанти завдають ударів.

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Циркунах. Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, шестеро поранених, але остаточна інформація ще уточнюється.

Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання – на території цивільного підприємства,

– написав Синєгубов.

Усі профільні служби наразі працюють на місці, ліквідовують наслідки влучання і допомагають постраждалим.

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