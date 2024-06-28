Українські захисники відпрацювали по російській цілі. Вибух пролунав приблизно о 14:40.

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ППО збила дрон

Після вибуху одесити бачили слід у небі. Ймовірно, українська ППО працювала по російському дрону.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у цей же час підтвердив, що працюють наші сили протиповітряної оборони.

"Працюють наші захисники", – написав він.

Повітряну тривогу в Одесі не оголошували.

Додамо, що приблизно о 12:00 28 червня Росія вдарила по Одесі балістикою, ймовірно, "Іскандер-М". Через падіння уламків було зафіксовано загоряння пшеничного поля.