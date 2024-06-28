Украинские защитники отработали по российской цели. Взрыв прогремел примерно в 14:40.

Смотрите также Оккупанты ударили баллистикой по Одессе: в городе сильные взрывы

ПВО сбила дрон

После взрыва одесситы видели след в небе. Вероятно, украинская ПВО работала по российскому дрону.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в это же время подтвердил, что работают наши силы противовоздушной обороны.

"Работают наши защитники", – написал он.

Воздушную тревогу в Одессе не объявляли.

Добавим, что примерно в 12:00 28 июня Россия ударила по Одессе баллистикой, вероятно, "Искандер-М". Из-за падения обломков было зафиксировано возгорание пшеничного поля.