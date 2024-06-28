Украинские защитники отработали по российской цели. Взрыв прогремел примерно в 14:40.
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ПВО сбила дрон
После взрыва одесситы видели след в небе. Вероятно, украинская ПВО работала по российскому дрону.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов в это же время подтвердил, что работают наши силы противовоздушной обороны.
"Работают наши защитники", – написал он.
Воздушную тревогу в Одессе не объявляли.
Добавим, что примерно в 12:00 28 июня Россия ударила по Одессе баллистикой, вероятно, "Искандер-М". Из-за падения обломков было зафиксировано возгорание пшеничного поля.