Как сообщают местные корреспонденты, взрывы раздаются со стороны Индустриального района Харькова. Так что жителям рекомендуют находиться в укрытиях, чтобы не рисковать собственными жизнями.

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Тревога раздалась после взрывов

Сразу заметим, что сообщения о взрывах появились в 13:30. А уже в 13.34 в области прозвучала воздушная тревога.

Воздушная тревога раздалась после взрывов / Скриншот карты vadimklimenko

Вскоре информацию о "прилетах" подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он отметил, что российские военные нанесли удар именно по Индустриальному району города. Высокопоставленное должностное лицо попросило жителей находиться в укрытиях, а также призвал не выходить на улицы без необходимости. Да и вообще быть максимально осторожными, ведь в любой момент атака может повториться.

Известно о нескольких "прилетах"

Местные телеграм-каналы сообщают, что по городу было сразу несколько "прилетов". По предварительной информации, их насчитали около четырех. Также известно об отсутствии электроэнергии в том же индустриальном районе Харькова.

Вскоре появилась дополнительная информация. Стало известно, что в небо поднимается черный столб дыма. Это значит, что в результате попадания врага что-то загорелось.

Чуть позже появилось предупреждение от жителей Салтовки. Там тоже слышали громкие взрывы. Кроме того, у многих из района ХТЗ исчез свет в жилищах.

Напоминаем, что ни в коем случае не следует фотографировать и снимать на видео места "прилетов" или работу ПВО. Если же вы соблазнились на это, то не выкладывайте отснятый материал в сеть или всевозможные паблики. Не будьте сообщниками врага, ведь ваши сообщения могут способствовать корректировке вражеского огня.

Добавим, что беспокойной была также ночь на 12 июля. Враг обстрелял Николаев. Сначала в городе прозвучала воздушная тревога, а затем – несколько взрывов.

Вскоре информацию об этом подтвердил городской глава Александр Сенкевич. Он подчеркнул, что по городу было несколько "прилетов".

С утра глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился деталями российской атаки. Он отметил, что враг бил по городу из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", а также других снарядов. Известно о 12 пострадавших в результате вражеского огня.

Впоследствии он добавил, что всего по Николаеву было выпущено 19 ракет. Речь как об обычных, так и снарядах, выпущенных оккупантами из РСЗО. В результате в городе образовалось 24 лунки на местах попадания.

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