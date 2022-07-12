Як повідомляють місцеві кореспонденти, вибухи лунають з боку Індустріального району Харкова. Тож мешканцям рекомендують перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними життями.

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Тривога пролунала після вибухів

Відразу ж зауважимо, що повідомляння про вибухи з'явились о 13:30. А вже об 13:34 в області пролунала повітряна тривога.



Повітряна тривога пролунала після вибухів / Скриншот карти vadimklimenko

Невдовзі інформацію про "прильоти" підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що російські військові завдали удару саме по Індустріальному району міста. Високопосадовець попрохав мешканців перебувати в укриттях, а також закликав не виходити на вулиці без нагальної потреби. Та й узагалі бути максимально обережними, адже у будь-який момент атака може повторитись.