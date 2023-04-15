О взрыве в Харькове сообщили местные телеграм-каналы. По имеющейся информации, прозвучал он около 10:38. Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

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Что известно о взрыве в Харькове

Попробуем в хронологическом порядке рассказать, что произошло в Харькове.

10:20 В Харькове и области объявили воздушную тревогу. Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

10:36 Местные телеграм-каналы сообщают, что в Харькове слышали сильный взрыв.

10:41 Поступила информация по мониторинговому каналу Monitor, что взрыв в Харькове – не прилет. Это было разминирование.

10:52 Генерал "Марсель" отметил, что громкий звук, который слышали жители Харькова, – работа наших военных. Они как раз совершали контролируемый подрыв обнаруженной ракеты.

Но будьте внимательны и следите за сообщениями воздушной тревоги. Остается угроза вражеских обстрелов!

– призвал он.

10:54 Раздался отбой воздушной тревоги для жителей Харькова.

Между тем, беспокойно оккупантам в Мариуполе. В город подвези мощный "хлопок". Достаточно было двух бутончиков, чтобы враги изрядно испугались.

"Только два мощных взрыва в Мариуполе", – отметил советник городского главы Петр Андрющенко.

Стоит ли ожидать обстрела на Пасху

На этот вопрос во время телемарафона попыталась ответить спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, в канун великого религиозного праздника российские захватчики увеличили количество обстрелов гражданской инфраструктуры.

Гуменюк подчеркнула, что враг нарастил свою корабельную группировку в Черном море до 12 судов. В акватории находятся два подводных ракетоносителя. А это значит, что в любой момент оккупанты могут запустить 8 "Калибров".

Напомню, что ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно,

– сказала спикер.

Она призвала украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. По словам Гуменюк, захватчики могут усилить давление на нас в период праздничных дней. А все потому, что у них нет ничего святого.