О взрыве в Харькове сообщили местные телеграм-каналы. По имеющейся информации, прозвучал он около 10:38. Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
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Что известно о взрыве в Харькове
Попробуем в хронологическом порядке рассказать, что произошло в Харькове.
Но будьте внимательны и следите за сообщениями воздушной тревоги. Остается угроза вражеских обстрелов!
– призвал он.
Между тем, беспокойно оккупантам в Мариуполе. В город подвези мощный "хлопок". Достаточно было двух бутончиков, чтобы враги изрядно испугались.
"Только два мощных взрыва в Мариуполе", – отметил советник городского главы Петр Андрющенко.
Стоит ли ожидать обстрела на Пасху
На этот вопрос во время телемарафона попыталась ответить спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, в канун великого религиозного праздника российские захватчики увеличили количество обстрелов гражданской инфраструктуры.
Гуменюк подчеркнула, что враг нарастил свою корабельную группировку в Черном море до 12 судов. В акватории находятся два подводных ракетоносителя. А это значит, что в любой момент оккупанты могут запустить 8 "Калибров".
Напомню, что ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно,
– сказала спикер.
Она призвала украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. По словам Гуменюк, захватчики могут усилить давление на нас в период праздничных дней. А все потому, что у них нет ничего святого.