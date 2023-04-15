О взрыве в Харькове сообщили местные телеграм-каналы. По имеющейся информации, прозвучал он около 10:38. Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

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Что известно о взрыве в Харькове

Попробуем в хронологическом порядке рассказать, что произошло в Харькове.

Но будьте внимательны и следите за сообщениями воздушной тревоги. Остается угроза вражеских обстрелов!
– призвал он.

Между тем, беспокойно оккупантам в Мариуполе. В город подвези мощный "хлопок". Достаточно было двух бутончиков, чтобы враги изрядно испугались.

"Только два мощных взрыва в Мариуполе", – отметил советник городского главы Петр Андрющенко.

Стоит ли ожидать обстрела на Пасху

На этот вопрос во время телемарафона попыталась ответить спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, в канун великого религиозного праздника российские захватчики увеличили количество обстрелов гражданской инфраструктуры.

Гуменюк подчеркнула, что враг нарастил свою корабельную группировку в Черном море до 12 судов. В акватории находятся два подводных ракетоносителя. А это значит, что в любой момент оккупанты могут запустить 8 "Калибров".

Напомню, что ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно,
– сказала спикер.

Она призвала украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. По словам Гуменюк, захватчики могут усилить давление на нас в период праздничных дней. А все потому, что у них нет ничего святого.