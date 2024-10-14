Бойцы подразделения Нацгвардии "Спартан" отбили наступление оккупантов. Об этом 14 октября сообщили в МВД.

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"Спартан" отразил штурм врага на Харьковщине

Провальный штурм россиян на Харьковщине. Гвардейцы бригады "Спартан" уничтожили технику и взвод пехоты оккупантов, а также захватили пленных,

– говорится в сообщении.

В МВД отметили, что аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава российской армии и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами с БпЛА.

Так, в результате точной работы штурм вояк армии страны-агрессора остановлен. Известно, что войско врага потеряло технику, в частности БМП, и взвод пехоты.

"Спартан" отразил штурм врага на Харьковском направлении: смотрите на видео