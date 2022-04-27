В Харьковской области россияне захватили населенный пункт Заводы и засели на окраине села Большая Камышеваха
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска в течение ночи на 27 апреля продолжили наступление по многим направлениям. В Харьковской области им удалось захватить под контроль село Заводы в Изюмском районе.
Также они подобрались к селу Большая Камышеваха. Об этом сообщили в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ.
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Россия пошла в наступление многими группами
Враг стянул очень много войск на Изюмском направлении. Там уже зафиксировали присутствие подразделений:
- 1-й танковой армии;
- 20-й общевойсковой армии Западного военного округа;
- 35-й общевойсковой армии;
- 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.
Их всех бросили в наступление в направлении Барвенкового.
Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы,
– сообщили в Генштабе.
По данным нашей разведки, сейчас в регионе продолжается наращивание группировки войск. Оккупанты перебросили в Изюм еще две батальонные тактические группы. Кроме того, в Белгородской области развернул 2 ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".
Другой регион в ту же ночь
Российские оккупанты продолжают наступление на Донецкую область. Уже известно, что они взяли под контроль Заречное, а также штурмовали Ямполь.
Российские захватчики ведут активное наступление на территории Донецкой и Луганской областей. Они, прежде всего, пытаются выйти на административные границы Донбасса. Ночью 27 апреля они смогли взять под контроль Заречное, а также штурмовали Ямполь.
В ВСУ отметили, что Россия штурмует и многие другие населенные пункты. Усилия оккупантов сосредоточены на нескольких направлениях:
- Северодонецком;
- Попаснянском;
- Кураховском.
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