В Харьковской области россияне захватили населенный пункт Заводы и засели на окраине села Большая Камышеваха

Российские войска в течение ночи на 27 апреля продолжили наступление по многим направлениям. В Харьковской области им удалось захватить под контроль село Заводы в Изюмском районе.

Также они подобрались к селу Большая Камышеваха. Об этом сообщили в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ.

Заметьте Удар по врагу на Змеином и вдвое меньший запас ракет в России: основное за 63 день войны

Россия пошла в наступление многими группами

Враг стянул очень много войск на Изюмском направлении. Там уже зафиксировали присутствие подразделений:

1-й танковой армии;

20-й общевойсковой армии Западного военного округа;

35-й общевойсковой армии;

68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

Их всех бросили в наступление в направлении Барвенкового.

Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы,

– сообщили в Генштабе.

По данным нашей разведки, сейчас в регионе продолжается наращивание группировки войск. Оккупанты перебросили в Изюм еще две батальонные тактические группы. Кроме того, в Белгородской области развернул 2 ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

Другой регион в ту же ночь

Российские оккупанты продолжают наступление на Донецкую область. Уже известно, что они взяли под контроль Заречное, а также штурмовали Ямполь.

Российские захватчики ведут активное наступление на территории Донецкой и Луганской областей. Они, прежде всего, пытаются выйти на административные границы Донбасса. Ночью 27 апреля они смогли взять под контроль Заречное, а также штурмовали Ямполь.

В ВСУ отметили, что Россия штурмует и многие другие населенные пункты. Усилия оккупантов сосредоточены на нескольких направлениях:

Северодонецком;

Попаснянском;

Кураховском.

Стоит увидеть – уничтожение 4 танков врага за 3 минуты: смотрите видео