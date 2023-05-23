Об этом специально для 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Новое изобретение будет дешевле западных аналогов.

Смотрите также Россияне вырезали скот, чтобы развлечься: как ферма на Харьковщине пережила страшную оккупацию

Как работает харьковский трактор-пиротехник

Территория Балаклейского района Харьковской области срочно нуждается в разминировании. Там участились случаи взрывов на минах людей и скота.

Харьковские инженеры совместно с волонтерами, пиротехниками и Департаментом гражданской защиты Харьковской ОВА создали изобретение, способствующее ускорению процесса ликвидации мин.

Он напоминает обычный трактор, оборудованный специальным катком. Изобретатели пока не дали название своему изобретению, впрочем, уже активно начали его тестировать в реальных условиях.

Приспособлена машина для уничтожения взрывоопасных предметов, оставшихся после деоккупации области. По словам Ивана Яловола, руководителя проекта разработки машины для разминирования, такое изобретение обеспечивает оператора и позволяет управлять процессом дистанционно.

В случае, если там случаются какие-то препятствия, то может их рассмотреть с разного ракурса и объехать,

– добавил он.

Иван Сокол, директор Департамента гражданской защиты Харьковской ОВА, пояснил, что после подрыва машина уже через 3 часа может возобновить работу.

Анна Черненко рассказала о харьковском изобретении для разминирования полей: смотрите видео

Чем полезно изобретение

Изобретение харьковчан значительно облегчит работу саперов.

Сейчас мы проводим эксперимент. Она проезжает два раза по пути, после чего мои саперы становятся и проверяют территорию,

– рассказал Иван Капитанюк, начальник группы пиротехнических работ.

Теперь такое изобретение – это первый проект такого типа на Харьковщине. Если тестирование будет успешным, то таких машин изготовят несколько. В первую очередь, они будут работать для оперативного разминирования фермерских угодий и территорий вблизи линий электропередач.

Новости Харьковщины: главное