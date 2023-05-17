Пешеходную часть моста в Старом Салтове уже отремонтировали, автомобильную переправу, к сожалению, сейчас поремонтировать невозможно. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Люди хотят вернуться к нормальной жизни

Деоккупированный Старый Салтов на Харьковщине испытал немало вражеских атак. Под обстрелы попал мост, в результате чего был полностью разрушен. Местные жители самостоятельно совершили там переправу.

Они перебирались по лодкам с одного берега на другой. Это было очень сложно, потому что большие многотонные грузы приходилось опрокидывать на лодки и перевозить. Объезд очень большой и затратный по топливу и времени,

– рассказала Анна Черненко.

Некоторое время назад люди возобновили пешеходную переправу через мост. К сожалению, восстановить автомобильную часть пока невозможно. За эту работу, вероятнее всего, приступят уже после войны.

"Люди уже привыкли, что у них определенная логистика теперь с двумя пересадками. Но она есть и сокращает время. Конечно, люди очень ждут автомобильной переправы, чтобы вернуться к старой, нормальной жизни в плане логистики", – отметила Черненко.

В самом же Старом Салтове продолжаются первые ремонты. Люди чинят свое жилье. В программу ремонтов уже попал местный лицей, центр занятости и несколько административных зданий. Местная община задумалась над переименованием улиц. В частности, хотят изменить названия улиц Первого мая, Чернышевского, Пушкина, Суворова, Некрасова.

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