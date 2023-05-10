Глава Харьковской ОВА сообщил, что враг снова устроил по Волчанску из артиллерии. К сожалению, без жертв не обошлось.
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Что известно об обстреле Волчанска
К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего,
– отметил Синегубов.
Также он добавил, что, по предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте уже работают все экстренные службы.
Позже в ГСЧС уточнили, что враг нанес удар по частному сектору Волчанска. В ходе проверки мест прилетов минометных мин обнаружены повреждения частных жилых домов, дворовых застроек и заборов.
В результате обстрела погиб мужчина 1956 года рождения. Еще одна женщина 1958 года рождения получила минно-взрывную травму,
– рассказали спасатели.
Последствия обстрела Волчанска / Фото ГСЧС
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Оккупанты ударили ракетами по Купянску
- Вечером 9 мая бойцы Путина нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.
- Синегубов сообщил о попадании в объект гражданской промышленности. Также рассказал, что повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.
- К сожалению, ранены. По предварительным данным, пострадали 3 человека. В частности, 2 женщины и мужчина. Один человек получил помощь на месте, двух других госпитализировали.