Глава Харьковской ОВА сообщил, что враг снова устроил по Волчанску из артиллерии. К сожалению, без жертв не обошлось.

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Что известно об обстреле Волчанска

К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего,

– отметил Синегубов.

Также он добавил, что, по предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте уже работают все экстренные службы.

Позже в ГСЧС уточнили, что враг нанес удар по частному сектору Волчанска. В ходе проверки мест прилетов минометных мин обнаружены повреждения частных жилых домов, дворовых застроек и заборов.

В результате обстрела погиб мужчина 1956 года рождения. Еще одна женщина 1958 года рождения получила минно-взрывную травму,

– рассказали спасатели.

Последствия обстрела Волчанска / Фото ГСЧС

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