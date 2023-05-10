Очільник Харківської ОВА повідомив, що ворог знову вдарив по Вовчанську з артилерії. На жаль, без жертв не минулося.
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Що відомо про обстріл Вовчанська
На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого,
– зазначив Синєгубов.
Також він додав, що за попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці вже працюють усі екстрені служби.
Згодом у ДСНС уточнили, що ворог завдав удару по приватному сектору Вовчанська. Під час перевірки місць прильотів мінометних мін виявлені пошкодження приватних житлових будинків, надвірних забудов та парканів.
В результаті обстрілу загинув чоловік 1956 року народження Ще одна жінка 1958 року народження отримала мінно-вибухову травму,
– розповіли рятувальники.
Наслідки обстрілу Вовчанська / Фото ДСНС
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Окупанти вдарили ракетами по Куп'янську
- Ввечері 9 травня бійці Путіна завдали ракетного удару по Куп'янську Харківської області.
- Синєгубов повідомив про влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також розповів, що пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.
- На жаль, є поранені. За попередніми даними, постраждали 3 людей. Зокрема, 2 жінки та чоловік.Одна людина отримала допомогу на місці, двох інших ушпиталили.