Очільник Харківської ОВА повідомив, що ворог знову вдарив по Вовчанську з артилерії. На жаль, без жертв не минулося.

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Що відомо про обстріл Вовчанська

На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого,

– зазначив Синєгубов.

Також він додав, що за попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці вже працюють усі екстрені служби.

Згодом у ДСНС уточнили, що ворог завдав удару по приватному сектору Вовчанська. Під час перевірки місць прильотів мінометних мін виявлені пошкодження приватних житлових будинків, надвірних забудов та парканів.

В результаті обстрілу загинув чоловік 1956 року народження Ще одна жінка 1958 року народження отримала мінно-вибухову травму,

– розповіли рятувальники.

Наслідки обстрілу Вовчанська / Фото ДСНС

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