Об этом 24 Каналу сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она рассказала, сколько ракет морского базирования сейчас на готовности у врага.
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В ночь на 10 мая россияне запустили несколько дронов "Шахид" на юго-восточное направление и пыталась обойти систему противовоздушной обороны Украины, рассказала Гуменюк. Однако БПЛА так и не долетели до своих целей благодаря ПВО.
Враг не покинул террористические планы
Учитывая ситуацию с ракетоносителями в Черном море, можно заключить, что враг не отказался от намерения продолжать ракетные атаки, заметила спикер ОК "Юг".
Нарастив во время предварительной ракетной атаки присутствие ракетоносителей, они так и оставили на дежурстве пять ракетоносителей, среди которых одна подлодка, пуски с которой усложняют обнаружение, и четыре надводных,
– прокомментировала Гуменюк.
По ее словам, учитывая количество "Калибров", выпущенных в ночь на 9 мая, сейчас суммарный зал с моря может составлять до 28 ракет этого типа. Это достаточно большой запас, готовый к применению против тыловых регионов Украины.
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Враг работает против ПВО
Гуменюк рассказала, что враг пытается постоянно менять направление движения средств поражения и их типы. Это элемент подбора тактики, который может оказаться более эффективным, по мнению оккупантов, против украинской ПВО.
Именно поэтому враг пытается разнообразить и использовать смешанные атаки, дронами-камикадзе, ракетами воздушного базирования, ракетами надводного и подводного базирования.
– резюмировала Гуменюк.
Обстрелы Украины: последнее
- В ночь на 10 мая враг выпустил три дрона по Днепропетровской области. Украинская ПВО сбила все БпЛА.
- Ночью 9 мая оккупанты выпустили 25 ракет по Украине, из них было сбито 23. Враг атаковал из акватории Черного моря и района Каспия. Пока нет информации, что была применена и сбита российская баллистика.
- 8 мая агрессор запустил 35 иранских дронов, направленных на столицу. Это была одна из самых больших атак на столицу. Однако все дроны были успешно сбиты, обломки попали в машину и жилой дом в Киеве. Обошлось без жертв.