В ночь на среду, 10 мая, враг выпустил по Днепропетровщине беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Собственно, Воздушные силы сбили 3 дрона, в очередной раз засвидетельствовав, что зря оккупанты пытаются бороться с украинской ПВО.

Смотрите также Скандал с таинственной ракетой в Польше: при чем здесь Россия и X-55 – носитель ядерной боеголовки

Противовоздушная оборона – на страже

Отметим, что об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также поблагодарил тех, кто стоит на страже украинского неба.

Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили 3 беспилотника. Они приземлили "Шахедов". Спасибо ПВО за круглосуточный караул,

– написал глава региона.

Кроме того, он констатировал, что после этой атаки ночь в области была спокойной.

Атака 8 мая

Следует подчеркивать, что ни дня не проходит без того, чтобы Россия не атаковала украинские города и села. Оккупанты обстреливают населенные пункты беспилотниками, крылатыми ракетами, артиллерией и другими видами вооружения, подвергая опасности жизнь мирных граждан. В частности, очередной массированный обстрел произошел в ночь на 8 мая.

Смотрите также Дом заколебало – думала, что стены попадают, – жительница Киева вспомнила момент ночной атаки