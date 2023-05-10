Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, захватчики пытаются представить себя как "сдерживателя" потенциальных будущих контрнаступательных операций Украины.

Важно Делаем то, чего не делает никто: как украинским ПВО удается сбивать почти все цели

Что хотела показать Россия последней ракетной атакой

9 мая украинская ПВО сбила все 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 Х-101 и Х-555, запущенных российскими войсками. Однако три ракеты С-300 ударили по объектам гражданской инфраструктуры в Краматорске и Константиновке Донецкой области.

В ISW полагают, что продолжение российских ракетных ударов в меньшем масштабе, чем ежедневные удары, свидетельствует о том, что вражеские силы больше сосредоточены на поддержке регулярной серии ракетных ударов, чем на фактической эффективности ударов.

Возможно, российские войска пытаются наносить почти ежедневную серию ракетных ударов, чтобы представить себя как сдерживателя потенциальных будущих контрнаступательных операций Украины, хотя снижение эффективности ударов, вероятно, не существенно сдерживает действия Украины,

– подчеркнули аналитики.

Ракетная атака Украины 9 мая: все, что известно