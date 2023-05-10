Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, загарбники намагаються представити себе як "стримувальника" потенційних майбутніх контрнаступальних операцій України.

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9 травня українська ППО збила всі 8 крилатих ракет "Калібр" і 15 із 17 Х-101 та Х-555, запущені російськими військами. Однак три ракети С-300 вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури у Краматорську та Костянтинівці Донецької області.

В ISW вважають, що продовження російських ракетних ударів у меншому масштабі, ніж щоденні удари, свідчить про те, що ворожі сили більше зосереджені на підтримці регулярної серії ракетних ударів, ніж на фактичній ефективності ударів.

Можливо, російські війська намагаються наносити майже щоденну серію ракетних ударів, щоб представити себе як стримувальника потенційних майбутніх контрнаступальних операцій України, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не суттєво стримує дії України,

– наголосили аналітики.

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