Їм під силу як "Іскандери", так і "Кинджали". Завдяки тому, що в нас стала велика кількість ракет та зенітно-ракетних комплексів, наша протиповітряна оборона стала щільною, і ми можемо нищити усе, що летить. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Українська ППО сьогодні найкраща у світі

Потрібно розуміти, що немає ЗРК, який може нищити усе. Як пояснює військовий експерт, кожен із них розрахований на певну категорію цілей. Боротьба з літаками, ракетами й дронами передбачає різну тактику повітряного бою. Ми адаптувалися, але поки говорити про можливість збиття усіх ракет над Україною зарано.

Знищення понад 90% ракет – це дуже високий показник. Якщо у перспективі ми будемо збивати 100% ракет, ми станемо першою країною у світі, яка може це робити.

Важливо! Навіть Ізраїль, який має "залізний купол", не здатний збивати усі повітряні цілі, які атакують країну.

"Наша ППО зараз робить те, що у світі практично ніхто робити не може. В цьому питання ми зараз найкращі. Ми перевершуємо багато країн, які є членами НАТО, по якості застосування зенітно-ракетних комплексів. Гордість за наших ЗСУ!", – зауважує майор запасу.

Цікаво, що росіяни випустили по Україні 25 ракет, з них – 8 "Калібрів", 17 – Х-101, Х-555. Мало хто звернув на це увагу, підкреслив військовий експерт, але так не буває.

"Літаки Ту-95 мають парну кількість ракет. Не можна на одне крило підвісити 2 ракети, а на інше – 3. Щонайменше одна ракета впала або в Каспійському морі, або на території Росії. Така російська зброя", – підсумував Олексій Гетьман.

США мають бути вдячні

Врешті-решт міф про російський "Кинджал", який "нє імєєт аналагав", остаточно розвінчаний. Те, що ЗРК Patriot вперше в історії поборов гіперзвукову ракету в реальному бою, дуже важлива річ і для США. Це спонукає їх більше допомагати нам. Рейтинг Patriot підніметься, американці зможуть продати більше комплексів в інші країни.

"Туреччина та інші країни вже задумуються, навіщо купляти російський С-400, якщо він не здатний перехоплювати цілі, а Patriot – здатний. Бойове хрещення комплексу саме проти гіперзвукових ракет спрацювало їм на користь. Думаю, вони мають посилити нам допомогу як вдячність", – вважає Гетьман.

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