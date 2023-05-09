Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Вона заявила, що окупанти можуть знову завдати масованого ракетного удару сьогодні або ж вичекати до завтра, повідомляє 24 Канал.

До теми Є дві причини: чому Україна не може відразу збивати всі ракети, що заходять в повітряний простір

Яку зброю мають у запасі окупанти

Гуменюк стверджує, що ворог і надалі тероризуватиме українців і робитиме все, аби тримати населення у напрузі, хоча б протягом усього 9 травня. Нині у Чорному морі є 18 кораблів, серед яких – 5 ракетоносіїв. За словами Гуменюк, залп ракет типу "Калібр" може сягати 28. Проте росіяни мають у запасі не лише ці ракети.

Росіяни ще можуть дозволити собі використовувати ракетний потенціал – це ракети типу Х-101, Х-555 і Х-22. Окрім того, окупанти мають запас дронів іранського виробництва "Шахед", а в прифронтових регіонах можуть використовувати БпЛА власного виробництва – "Ланцет".

Зараз росіяни намагаються використовувати різні способи, різні ракети, різні напрямки – не лише здійснюють пуски з Півдня чи Каспію, а й з Півночі. До того ж здійснюють так звані "маневри", що відвертають увагу, використовуючи комплекси С-300. Таким чином вони намагаються розпорошити нашу увагу та сили ППО,

– пояснила Гуменюк.

Проте ракетний потенціал росіян значно нижчий, ніж був раніше. Гуменюк підкреслила, що раніше ворог під час масованого удару міг запустити від 80 ракет, нині – до 30 ракет. Окрім того, ворог використовує й авіаційні керовані бомби у прифронтових територіях.

"Не дивлячись на те, що ми виснажуємо ворога, сили у нього ще є", – підсумувала Гуменюк.

Масований ракетний удар 9 травня: що відомо