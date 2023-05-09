Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она заявила, что оккупанты могут снова нанести массированный ракетный удар сегодня или же выждать до завтра, сообщает 24 Канал.

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Какое оружие имеют в запасе оккупанты

Гуменюк утверждает, что враг и дальше будет терроризировать украинцев и делать все, чтобы держать население в напряжении, хотя бы на протяжении всего 9 мая. В настоящее время в Черном море есть 18 кораблей, среди которых – 5 ракетоносителей. По словам Гуменюк, залп ракет типа "Калибр" может достигать 28. Однако россияне имеют в запасе не только эти ракеты.

Россияне еще могут позволить себе использовать ракетный потенциал – это ракеты типа. Х-101, Х-555 и Х-22. Кроме того, оккупанты имеют запас дронов иранского производства "Шахед", а в прифронтовых регионах могут использовать БПЛА собственного производства – "Ланцет".

Сейчас россияне пытаются использовать разные способы, разные ракеты, разные направления – не только совершают пуски с Юга или Каспия, но и с Севера. К тому же совершают так называемые "отвлекающие маневры", используя комплексы С-300. Таким образом они пытаются рассеять наше внимание и силы ПВО,

– объяснила Гуменюк.

Однако ракетный потенциал россиян значительно ниже, чем раньше. Гуменюк подчеркнула, что ранее враг во время массированного удара мог запустить от 80 ракет, ныне до 30 ракет. Кроме того, враг использует и авиационные управляемые бомбы в прифронтовых территориях.

"Несмотря на то, что мы истощаем врага, силы у него еще есть", – подытожила Гуменюк.

Массированный ракетный удар 9 мая: что известно