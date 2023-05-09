Им по силам как "Искандеры", так и "Кинжалы". Благодаря тому, что у нас появилось большое количество ракет и зенитно-ракетных комплексов, наша противовоздушная оборона стала плотной, и мы можем уничтожать все, что летит. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Украинская ПВО сегодня самая лучшая в мире

Нужно понимать, что нет ЗРК, который может уничтожать все. Как объясняет военный эксперт, каждый из них рассчитан на определенную категорию целей. Борьба с самолетами, ракетами и дронами предполагает разную тактику воздушного боя. Мы адаптировались, но пока говорить о возможности сбивания всех ракет над Украиной рано.

Уничтожение более 90% ракет – очень высокий показатель. Если в перспективе мы будем сбивать 100% ракет, то мы станем первой страной в мире, которая может это делать.

Важно! Даже Израиль, имеющий "железный купол", не способен сбивать все воздушные цели, атакующие страну.

"Наша ПВО сейчас делает то, что в мире практически никто делать не может. В этом вопросе мы сейчас лучшие. Мы превосходим многие страны, что являюются членами НАТО, по качеству применения зенитно-ракетных комплексов. Гордость за наших ВСУ!", – отмечает майор запаса.

Интересно, что россияне выпустили по Украине 25 ракет, из них – 8 "Калибров", 17 – Х-101, Х-555. Немногие обратили на это внимание, подчеркнул военный эксперт, но так не бывает.

"Самолеты Ту-95 имеют парное количество ракет. Нельзя на одно крыло подвесить 2 ракеты, а на другое – 3. По меньшей мере одна ракета упала либо в Каспийском море, либо на территории России. Такое российское оружие", – подытожил Алексей Гетьман.

США должны быть благодарны

В конце концов миф о российском "Кинжале", который "не имеет аналогов", окончательно развенчан. То, что ЗРК Patriot впервые в истории поборол гиперзвуковую ракету в реальном бою, очень важная вещь и для США. Это побуждает их больше помогать нам. Рейтинг Patriot поднимется, американцы смогут продать большее количество комплексов в другие страны.

"Турция и другие страны уже задумываются, зачем покупать российский С-400, если он не способен перехватывать цели, а Patriot – способен. Боевое крещение комплекса против гиперзвуковых ракет сработало им на пользу. Думаю, они должны усилить нам помощь как благодарность", – считает Гетман.

Гетман о работе украинского ПВО: смотрите видео

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