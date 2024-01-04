Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 20:12. Через несколько минут стало известно, что на область летят ракеты. А уже в 20:22 объявили отбой воздушной тревоги. Рассказываем, что известно о ситуации в регионе.
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Что известно об атаке Харьковщины
Итак, о вылетах ракет мониторинговые каналы начали писать около 20:16. Тогда поступила информация о первой, а еще через мгновение – о второй. Через минуту известили, что в области раздались взрывы. Мониторинговые каналы также отметили, что россияне предварительно использовали ракеты С-300 для атаки региона.
В 20:20 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме как "Генерал Марсель", отметил, что в настоящее время ракет в воздушном пространстве над областью нет. В то же время, он предупреждал, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Следовательно, призвал к отбою укрытие не покидать. Собственно отбой объявили в 20:22.
Атака Харьковщины 3 января: что известно
- Обратим внимание, что около 22:40 российские военные нанесли 2 удара по Шевченковскому району Харькова. Предварительно – ракетами С-300. По словам главы ОВА Олега Синегубова, взрывной волной повредило окна в жилом доме. Обошлось без пострадавших.
- За сутки 3 января более 15 населенных пунктов области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам. Речь идет об Алисовке, Липке, Лукьянке Харьковского района, Старице, Зыбино Чугуевского района, Одрадне, Двухлетней, Синковке, Ивановке, Берестове Купянского района.
- Около 10:00 оккупанты нанесли удары по Подолам Купянского района. В результате повреждения получил частный дом.
- А около 11 часов вражеские обстрелы были возле Золочева Богодуховского района и Липцев Харьковского района. Обошлось без пострадавших.
- Около 16:00 враг нанес удар КАБом между Глубоким и Мораховцем Харьковского района. Информация о пострадавших не поступала.
- А уже около 20:00 обстреляли Липцы, в результате чего поврежден жилой дом. Тоже обошлось без пострадавших.