Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 20:12. Через кілька хвилин стало відомо, що на область летять ракети. А вже о 20:22 оголосили відбій повітряної тривоги. Розповідаємо, що відомо про ситуацію у регіоні.
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Що відомо про атаку Харківщини
Отже, про вильоти ракет моніторингові канали почали писати близько 20:16. Тоді надійшла інформація про першу, а ще через мить – про другу. За хвилину сповістили, що в області пролунали вибухи. Моніторингові канали також зазначили, що попередньо росіяни використали ракети С-300 для атаки регіону.
О 20:20 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель" зазначив, що наразі ракет у повітряному просторі над областю немає. Водночас він попереджав, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Відтак закликав до відбою укриття не покидати. Власне, відбій оголосили о 20:22.
Атака Харківщини 3 січня: що відомо
- Звернімо увагу на те, що близько 22:40 російські військові завдали 2 удари по Шевченківському району Харкова. Попередньою – ракетами С-300. За словами глави ОВА Олега Синєгубова, вибуховою хвилею пошкодило вікна у житловому будинку. Минулося без постраждалих.
- За добу 3 січня понад 15 населених пунктів області зазнали артилерійських і мінометних обстрілів. Мовиться про Алісівку, Липці, Лук'янці Харківського району, Старицю, Зибине Чугуївського району, Одрадне, Дворічну, Синьківку, Іванівку, Берестове Куп'янського району.
- Близько 10:00 окупанти завдали ударів по Подолах Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджень зазнав приватний будинок.
- А близько 11 години ворожі обстріли були біля Золочева Богодухівського району та Липців Харківського району. Минулося без постраждалих.
- Близько 16:00 ворог завдав удару КАБом між Глибоким і Мораховцем Харківського району. Інформації про потерпілих не надходило.
- А вже близько 20:00 обстріляли Липці, внаслідок цього пошкоджений житловий будинок. Теж минулося без постраждалих.