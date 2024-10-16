Начальник Херсонской ОВА Роман Мрочко рассказал, что 16 октября в Херсоне исчезло электричество. Причины пока неизвестны.

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Город обесточен

Роман Мрочко сообщил о проблемах с электроснабжением.

Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются,

– написал он.

Он призвал местных следить за обновлениями информации, ведь обо всех изменениях сообщат. Александр Прокудни написал, что россияне попали в объект инфраструктуры.

Проблемы есть не только там

В частности, в Сумах временно приостановили движение троллейбусов. Это связано с повреждением контактной сети.

Кроме этого, корреспондентка 24 Канала также сообщает о проблемах со светом в Николаеве. Там обесточивание связано с ремонтными работами по определенным адресам. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что точку аварии удалось найти. Он уточнил, что это не прилет.

По его словам, чтобы починить это, нужно несколько часов.

Не было сообщений о взрывах в регионе. Ожидаем официальной информации. В то же время Россия снова запускала ударные дроны типа "Шахед". В частности, на Киевщине работала противовоздушная оборона. Враг пытался атаковать столицу, но все воздушные цели удалось уничтожить на подступах к городу.

Российская армия ночью 16 октября также атаковала Тернопольскую область "Шахедами". Там возник пожар на одном из промышленных объектов. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС и Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных в результате инцидента нет.