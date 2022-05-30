В Херсоне и области исчезла связь

Российские кафиры продолжают глушить связь на оккупированных территориях. 30 мая проблемы возникли в оккупированном Херсоне и области.

Связь исчезла уже под вечер. Ранее в городе и области регулярно фиксировались перебои.

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Заметим, что российские захватчики продолжают нарушать права граждан на территории временно занятых населенных пунктов Запорожской области. Они активно создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

На днях проблемы со связью стали фиксировать в Бердянске. По сообщению местных жителей, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с Интернетом. В Мелитополе, согласно сообщениям местных, враг отключил сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян.

Вооруженные Силы Украины пошли в наступление на Юге

По данным Генерального штаба ВСУ , контрнаступление наших героев на Юге проходит удачно. Фантастические воины ВСУ выбивают рашистов с занимаемых позиций и освобождают от них землю. Горячие бои наших защитников и защитниц с русскими оккупантами продолжаются по всей линии столкновения. На Донбассе ВСУ держат оборону и не дают врагу продвигаться, а на Юге идут в активное наступление.

Как известно, воины ВСУ в Херсонской области перешли в контрнаступление. Враг долго готовился к обороне своих позиций, но наши мастерские герои не просто их выбили из занятых рубежей, а заставили панически убегать. Враг терпит потери и отходит все дальше и дальше.

Оккупанты блокируют въезды и выезды

Враг заблокировал выезд из Бердянска со стороны Васильевки бетонными плитами. Сотни машин уже несколько дней не могут сдвинуться с места – ни в одну, ни в другую сторону. Также сообщается, что кафиры ближайшей неделей не будут давать разрешение на "зеленый коридор".

Кроме того, на временно оккупированных россиянами территориях продолжают похищать граждан Украины. Особенно охотятся за представителями легитимных украинских властей, которые отказались от сотрудничества с захватчиками. К примеру:

На днях враг похитил руководителей Кирилловского поселкового совета.

Кроме того, из собственного дома угнали руководителя общины Ивана Малеева.

После этого россияне похитили его заместителя Игоря Коробко.

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