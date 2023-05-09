Группа саперов работала в Херсонской области, когда оккупанты коварно атаковали территорию. В результате вражеского обстрела погибли 6 пиротехников: Александр Ходаковский, Игорь Соловьев, Николай Шолох, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Роман Каленик. Россияне прицельно атаковали сотрудников ГСЧС, сбросив взрывчатку с беспилотника, а затем – накрыли Чернобаевский аэропорт по артиллерии. Обстрел продолжался длительное время. Убрать тела пиротехников удалось лишь ближе к вечеру.

Важно В Херсонской области героически погибли 6 пиротехников

История погибшего Александра Ходаковского

Александру Ходаковскому было 38 лет. У водолаза-сапера оставалась жена Элина и две дочери-близнецы – 11-летние Анна и Александра.



Погибший Александр Ходаковский / Фото ГСЧС

Элина вспоминает, что в трагический день 6 мая мужчина уехал на работу очень рано – уже в 7:30 он с командой был на объекте, который должны разминировать. Женщина это очень удивило.

Я еще говорю ему: "Саша, почему ты так рано на работе?" А он отвечает: "Мы здесь уже все собрались. Почему сегодня всем не спится",

– рассказала Элина.

Жена сапера в 13 часов снова звонила по телефону мужчине, однако он уже не поднял трубку. В 15:00 женщина начала волноваться, потому что Александр не перезвонил и не направил сообщение, хотя всегда пытались поддерживать связь. Через несколько часов Элине позвонила по телефону жена командира Игоря Соловьева София – она и сообщила о трагедии.

Элина поделилась, что познакомилась с Александром 13 лет назад. Она тогда работала официанткой в херсонском кафе, а мужчина как-то вошел в него. После этого Александр начал приходить все чаще, а уже через 2 недели – сделал предложение Элине. Однако поженились они только в 2017 году, к тому времени у них уже были дочери.



Семья Ходаковских / Фото из фейсбука Элины Ходаковской

После того, как Херсон оккупировали, семья уехала в безопасное место, а Александр – снова вернулся работать в ГСЧС, правда – в другой области. По словам Элины, мужчина никогда не рассказывал о проблемах на работе. Как-то он даже получил ранение осколком в голову, однако жене рассказал об этом всего несколько недель спустя.

Командиру подразделения саперов было всего 32

Командир подразделения пиротехников Игорю Соловьеву было всего 32 года. У него осталась 28-летняя жена София и 2-летняя дочь. Женщина подчеркнула, что саперы всегда ставили работу во главу угла – они очень ценили то, что делают. Во время оккупации спасателям пришлось бежать из Херсона, потому что все они были участниками АТО.



Погибший Игорь Соловьев / Фото ГСЧС

София рассказала, что накануне трагедии их маленькая дочь устроила истерику – она постоянно просилась к папе.

Мы с мужем обычно созванивались раз в день, поздно вечером, когда он возвращался с работы. Мы пока живем в другом городе, а он находился в Херсоне. Мне даже пришлось набрать его днем, чтобы успокоить дочь. Но все равно на душе было тревожно,

– вспомнила женщина.

София разговаривала с мужем в 12:20. Игорь заверил жену, что все хорошо, хотя обстрелы в Херсоне были очень сильны. Муж пообещал позвонить, как уволится. Об обстреле Чернобаевки, где работала команда, рассказала кума Софии.

Женщина сразу позвонила по телефону брату Игоря, который также работает в ГСЧС. Он побежал на место обстрелов, однако оккупанты настолько сильно атаковали территорию Чернобаевского аэропорта, что тела невозможно было узнать. Игоря нашли по браслету, подаренному женой, а в его кармане – звонил телефон.



Игорь Соловьев вместе с дочерью / Фото из инстаграма Софии Соловьевой

Тела погибших удалось унести около 19 часов. Выжили только двое из команды – фельдшер и еще один сотрудник ГСЧС. Им повезло, потому что они оказались с другой стороны автомобиля.

Женщина считает, что россияне целенаправленно обстреляли саперов, потому что дрон сбросил боеприпас прямо на людей.

Игорь Соловьев работал в ГСЧС в течение 14,5 лет. До 2014 года – служил в Керчи, однако с приходом россиян пришлось бежать в Херсон. В 2022 году мужчина снова оказался в оккупации, и снова вынужден был ехать в другое место.

Погиб пиротехник, разминировавший ранее Харьковщину и Запорожье

Погиб от рук россиян и 40-летний сапер Андрей Орлов. Без отца и мужа остались 9-летний сын Даниил и жена Арина.



Погибший Андрей Орлов / Фото ГСЧС

Андрей уже разминировал в 2005 – 2006 годах территории после взрывов в Новобогдановке, что в Запорожской области, и Лозовой Харьковской области. Своими историями он постоянно делился с семьей и друзьями.

В 2015 году Андрей активно участвовал в АТО, однако в начале 2022 года – вернулся на службу в ГСЧС. Как только оккупанты вошли в Херсон – семья уехала в другой город.

В трагический день Арина разговаривала с мужем около 13 часов – он обещал закончить работу раньше.

Его многие знали в городе и области. Он был очень добр, чуток, никому не отказывал в помощи. Абсолютно бескорыстный,

– рассказала кума погибшего.



Семья Орловых / Фото из фейсбука Ориси Орловой

Погибших спасателей еще не похоронили, точная дата похорон пока неизвестна. Семьи ждут экспертизу ДНК, которую должны провести уже в ближайшее время. После этого тела передадут близким.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших Героев. Вечная память спасателям!