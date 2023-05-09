Група саперів працювала в Херсонській області, коли окупанти підступно атакували територію. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 6 піротехніків: Олександр Ходаковський, Ігор Соловйов, Микола Шолох, Андрій Орлов, Володимир Погорілий, Роман Каленик. Росіяни прицільно атакували співробітників ДСНС, скинувши вибухівку з безпілотника, а потім – накрили Чорнобаївський аеропорт з артилерії. Обстріл продовжувався тривалий час. Забрати тіла піротехніків вдалося лише ближче до вечора.
Важливо На Херсонщині героїчно загинули 6 піротехніків
Історія загиблого Олександра Ходаковського
Олександру Ходаковському було 38 років. У водолаза-сапера лишалася дружина Еліна та дві донечки-близнючки – 11-річні Ганна та Олександра.
Загиблий Олександр Ходаковський / Фото ДСНС
Еліна пригадує, що в трагічний день 6 травня чоловік поїхав на роботу дуже рано – вже о 7:30 він з командою був на об'єкті, який мали розміновувати. Жінка це дуже здивувало.
Я ще говорю йому: "Сашо, чому ти так рано на роботі?" А він відповідає: "Ми тут уже всі зібралися. Чомусь сьогодні всім не спиться",
– розповіла Еліна.
Дружина сапера о 13 годині знову телефонувала чоловікові, проте він вже не підняв слухавки. О 15:00 жінка почала хвилюватися, бо Олександр не передзвонив і не надіслав повідомлення, хоча завжди намагалися підтримувати зв'язок. Через декілька годин Еліні зателефонувала дружина командира Ігоря Соловйова Софія – вона й повідомила про трагедію.
Еліна поділилася, що познайомилася з Олександром 13 років тому. Вона тоді працювала офіціанткою в херсонському кафе, а чоловік – якось зайшов до нього. Після цього Олександр почав приходити все частіше, а вже через 2 тижні – освідчився Еліні. Проте одружилися вони лише у 2017 році, на той час вони вже мали доньок.
Сім'я Ходаковських / Фото з фейсбуку Еліни Ходаковської
Після того, як Херсон окупували, сім'я виїхала у безпечне місце, а Олександр – знову повернувся працювати до ДСНС, щоправда – в іншій області. За словами Еліни, чоловік ніколи не розповідав про проблеми на роботі. Якось він навіть отримав поранення осколком у голову, проте дружині розповів про це лише через декілька тижнів.
Командиру підрозділу саперів було всього 32
Командиру підрозділу піротехніків Ігорю Соловйову було всього 32 роки. У нього залишилася 28-річна дружина Софія та 2-річна донечка. Жінка підкреслила, що сапери завжди ставили роботу на перше місце – вони дуже цінували те, що роблять. Під час окупації рятувальникам довелося тікати з Херсона, бо всі вони були учасниками АТО.
Загиблий Ігор Соловйов / Фото ДСНС
Софія розповіла, що напередодні трагедії їх маленька донечка влаштувала істерику – вона постійно просилася до тата.
Ми з чоловіком зазвичай зідзвонювалися один раз на день, пізно ввечері, коли він повертався з роботи. Ми поки живемо в іншому місті, а він був у Херсоні. Тут мені навіть довелося набрати його вдень, щоб заспокоїти доньку. Але все одно на душі було тривожно,
– пригадала жінка.
Софія востаннє розмовляла з чоловіком о 12:20. Ігор запевнив дружину, що все добре, хоча обстріли у Херсоні були дуже сильні. Чоловік пообіцяв зателефонувати, як звільниться. Про обстріл Чорнобаївки, де працювала команда, розповіла кума Софії.
Жінка відразу зателефонувала брату Ігоря, який також працює у ДСНС. Він побіг на місце обстрілів, проте окупанти настільки сильно атакували територію Чорнобаївського аеропорту, що тіла неможливо було упізнати. Ігоря знайшли по браслету, який подарувала дружина, а в його кишені – дзвонив телефон.
Ігор Соловйов разом з донькою / Фото з інстаграму Софії Соловйової
Тіла загиблих вдалося забрати близько о 19 годині. Вижило лише двоє з команди – фельдшер та ще один співробітник ДСНС. Їм пощастило, бо вони опинилися з іншого боку автомобіля.
Жінка вважає, що росіяни цілеспрямовано обстріляли саперів, бо дрон скинув боєприпас прямо на людей.
Ігор Соловйов працював у ДСНС протягом 14,5 років. До 2014 року – служив у Керчі, проте з приходом росіян довелося тікати до Херсона. У 2022 році чоловік знову опинився в окупації, і знову вимушений був їхати в інше місце.
Загинув піротехнік, який розміновував раніше Харківщину та Запоріжжя
Загинув від рук росіян і 40-річний сапер Андрій Орлов. Без батька й чоловіка залишилися 9-річний син Данило й дружина Орися.
Загиблий Андрій Орлов / Фото ДСНС
Андрій вже розміновував у 2005 – 2006 роках території після вибухів у Новобогданівці, що в Запорізькій області, та Лозовій, що на Харківщині. Своїми історіями він постійно ділився з сім'єю та друзями.
У 2015 році Андрій брав активну участь в АТО, проте на початку 2022 року – повернувся на службу до ДСНС. Як тільки окупанти увійшли до Херсона – сім'я виїхала в інше місто.
У трагічний день Орися розмовляла з чоловіком близько о 13 годині – він обіцяв закінчити роботу раніше.
Його багато хто знав у місті та області. Він був дуже добрий, чуйний, нікому не відмовляв у допомозі. Абсолютно безкорисливий,
– розповіла кума загиблого.
Сім'я Орлових / Фото з фейсбуку Орисі Орлової
Загиблих рятувальників ще не поховали, точна дата похорону наразі невідома. Сім'ї чекають на експертизу ДНК, яку мають провести вже найближчим часом. Після цього тіла передадуть близьким.