Група саперів працювала в Херсонській області, коли окупанти підступно атакували територію. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 6 піротехніків: Олександр Ходаковський, Ігор Соловйов, Микола Шолох, Андрій Орлов, Володимир Погорілий, Роман Каленик. Росіяни прицільно атакували співробітників ДСНС, скинувши вибухівку з безпілотника, а потім – накрили Чорнобаївський аеропорт з артилерії. Обстріл продовжувався тривалий час. Забрати тіла піротехніків вдалося лише ближче до вечора.

Важливо На Херсонщині героїчно загинули 6 піротехніків

Історія загиблого Олександра Ходаковського

Олександру Ходаковському було 38 років. У водолаза-сапера лишалася дружина Еліна та дві донечки-близнючки – 11-річні Ганна та Олександра.



Загиблий Олександр Ходаковський / Фото ДСНС

Еліна пригадує, що в трагічний день 6 травня чоловік поїхав на роботу дуже рано – вже о 7:30 він з командою був на об'єкті, який мали розміновувати. Жінка це дуже здивувало.

Я ще говорю йому: "Сашо, чому ти так рано на роботі?" А він відповідає: "Ми тут уже всі зібралися. Чомусь сьогодні всім не спиться",

– розповіла Еліна.

Дружина сапера о 13 годині знову телефонувала чоловікові, проте він вже не підняв слухавки. О 15:00 жінка почала хвилюватися, бо Олександр не передзвонив і не надіслав повідомлення, хоча завжди намагалися підтримувати зв'язок. Через декілька годин Еліні зателефонувала дружина командира Ігоря Соловйова Софія – вона й повідомила про трагедію.

Еліна поділилася, що познайомилася з Олександром 13 років тому. Вона тоді працювала офіціанткою в херсонському кафе, а чоловік – якось зайшов до нього. Після цього Олександр почав приходити все частіше, а вже через 2 тижні – освідчився Еліні. Проте одружилися вони лише у 2017 році, на той час вони вже мали доньок.



Сім'я Ходаковських / Фото з фейсбуку Еліни Ходаковської

Після того, як Херсон окупували, сім'я виїхала у безпечне місце, а Олександр – знову повернувся працювати до ДСНС, щоправда – в іншій області. За словами Еліни, чоловік ніколи не розповідав про проблеми на роботі. Якось він навіть отримав поранення осколком у голову, проте дружині розповів про це лише через декілька тижнів.

Командиру підрозділу саперів було всього 32

Командиру підрозділу піротехніків Ігорю Соловйову було всього 32 роки. У нього залишилася 28-річна дружина Софія та 2-річна донечка. Жінка підкреслила, що сапери завжди ставили роботу на перше місце – вони дуже цінували те, що роблять. Під час окупації рятувальникам довелося тікати з Херсона, бо всі вони були учасниками АТО.



Загиблий Ігор Соловйов / Фото ДСНС

Софія розповіла, що напередодні трагедії їх маленька донечка влаштувала істерику – вона постійно просилася до тата.

Ми з чоловіком зазвичай зідзвонювалися один раз на день, пізно ввечері, коли він повертався з роботи. Ми поки живемо в іншому місті, а він був у Херсоні. Тут мені навіть довелося набрати його вдень, щоб заспокоїти доньку. Але все одно на душі було тривожно,

– пригадала жінка.

Софія востаннє розмовляла з чоловіком о 12:20. Ігор запевнив дружину, що все добре, хоча обстріли у Херсоні були дуже сильні. Чоловік пообіцяв зателефонувати, як звільниться. Про обстріл Чорнобаївки, де працювала команда, розповіла кума Софії.

Жінка відразу зателефонувала брату Ігоря, який також працює у ДСНС. Він побіг на місце обстрілів, проте окупанти настільки сильно атакували територію Чорнобаївського аеропорту, що тіла неможливо було упізнати. Ігоря знайшли по браслету, який подарувала дружина, а в його кишені – дзвонив телефон.



Ігор Соловйов разом з донькою / Фото з інстаграму Софії Соловйової

Тіла загиблих вдалося забрати близько о 19 годині. Вижило лише двоє з команди – фельдшер та ще один співробітник ДСНС. Їм пощастило, бо вони опинилися з іншого боку автомобіля.

Жінка вважає, що росіяни цілеспрямовано обстріляли саперів, бо дрон скинув боєприпас прямо на людей.

Ігор Соловйов працював у ДСНС протягом 14,5 років. До 2014 року – служив у Керчі, проте з приходом росіян довелося тікати до Херсона. У 2022 році чоловік знову опинився в окупації, і знову вимушений був їхати в інше місце.

Загинув піротехнік, який розміновував раніше Харківщину та Запоріжжя

Загинув від рук росіян і 40-річний сапер Андрій Орлов. Без батька й чоловіка залишилися 9-річний син Данило й дружина Орися.



Загиблий Андрій Орлов / Фото ДСНС

Андрій вже розміновував у 2005 – 2006 роках території після вибухів у Новобогданівці, що в Запорізькій області, та Лозовій, що на Харківщині. Своїми історіями він постійно ділився з сім'єю та друзями.

У 2015 році Андрій брав активну участь в АТО, проте на початку 2022 року – повернувся на службу до ДСНС. Як тільки окупанти увійшли до Херсона – сім'я виїхала в інше місто.

У трагічний день Орися розмовляла з чоловіком близько о 13 годині – він обіцяв закінчити роботу раніше.

Його багато хто знав у місті та області. Він був дуже добрий, чуйний, нікому не відмовляв у допомозі. Абсолютно безкорисливий,

– розповіла кума загиблого.



Сім'я Орлових / Фото з фейсбуку Орисі Орлової

Загиблих рятувальників ще не поховали, точна дата похорону наразі невідома. Сім'ї чекають на експертизу ДНК, яку мають провести вже найближчим часом. Після цього тіла передадуть близьким.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих Героїв. Вічна пам'ять рятувальникам!