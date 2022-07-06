Шампунь за 600 гривен: в сети показали фото ценников в оккупированном Херсоне

В Херсоне местные жители показали цены на хозтовары. В частности, шампуни и гели для душа там стоят несколько сот гривен.

Таковы данные по состоянию на 5 июля. То есть на 132 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Читайте также Россияне врут жителям Херсонщины, что Украина перестанет выплачивать им пенсии

В Херсоне шампунь стоит более полусотни гривен

Жители временно оккупированного Херсона показали цены на хозяйственные товары в местных магазинах,

– говорится в сообщении.

В частности там показали, какова цена на обычные средства гигиены, которые покупают среднестатистические украинцы:

шампунь, объемом 600 миллилитров – 607 гривен или 1 214 рублей;

и гель для душа – 450 гривен или 900 рублей.



Заоблачные цены оккупантов на шампунь





Оккупанты установили нереальные цены на украинские товары

Для сравнения почти аналогичный шампунь объемом 900 миллилитров той же марки в украинском магазине стоит 249, 30 гривен.

Цена на подобный шампунь в Украине / Скриншот 24 канала

Практически аналогичная ситуация с гелем для душа. В украинских магазинах он не стоит даже 200 гривен.



Цена на аналогичные гели для душа в украинском магазине / Скриншот 24 канала

Коротко о деньгах на временно оккупированных территориях

Российские оккупанты на временно оккупированных землях устраивают людям террор не только за все украинское, но и полностью уничтожают всю прошлую жизнь людей. В том числе и экономическую.

К примеру, во временно оккупированном Мелитополе оккупанты, вместе с украинской гривной, поспешили ввести российские рубли.

В частности, коллаборант Евгений Балицкий решил, что с 20 мая предприятия в городе могут использовать для расчетов как гривны, так и рубли. Более того, безналичные расчеты он разрешил проводить только в рублях. Предатель Балицкий утвердил преступный курс валют – 2 рубля за 1 гривну.

В Херсоне российские оккупанты объявили о "переходе" на рубли еще в конце мая. Однако их "правила" не работают, ведь сами враги рассчитываются гривнами, которые воруют у украинцев. Заведения установили цены и в гривнах, и в рублях, чтобы к ним не придирались оккупанты.

Смотрите также – на Херсонщине оккупанты раздают пенсию рублями: видео