Об этом 26 августа написал представитель Министерства иностранных дел Украины. Он призвал мир отреагировать на эти преступления.

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"Столкнувшись с сопротивлением, россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправить детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные россией школы. москва использует образование как инструмент угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление", – написал Николенко.

Ситуация в Херсонской области

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что оккупационные власти пытаются привлечь с 1 сентября к обучению больше детей. Оккупанты проверяют дома мирных жителей. Особенно они активны в деревнях.

По словам Молчанова, люди соглашаются из-за принуждения и угроз. россияне даже пугают депортацией.

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Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты в Херсонской области заявили о готовности открыть 100 учебных заведений. Однако школы и детские сады не укомплектованы. Преимущественно там есть руководитель, бухгалтер и несколько учителей. Педагоги отказываются становиться коллаборантами.

Соболевский сказал, что россияне даже готовы платить родителям, чтобы те отдавали детей на "обучение".

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