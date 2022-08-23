Оккупационная администрация на Херсонщине уже с сентября хочет привлечь как можно больше учителей и детей в "образовательный процесс". Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Активист отметил, что школьное образование является темой, за которую россияне активно агитируют в Херсонской области.

"С 1 сентября, когда у них начнется учебный год, они будут пытаться открывать как можно больше школ, привлекая как можно больше учителей-изменников и загоняя туда как можно больше детей", – убежден он.

Молчанов добавляет, что уже сегодня оккупанты проводят массовые проверки по домам, особенно в селах, чтобы уговаривать и угрожать родителям.

Много очень свидетельств о принуждении и угрозах. Есть много людей, которые согласились на это принуждение – опасаясь потерять детей. Такие люди, к сожалению, будут. Они отдадут своих детей в жертву "русского мира",

– рассказал активист.

По его словам, оккупанты угрожают родителям штрафами, лишением родительских прав и отправлением их детей в россию. Также возможно выселение семей из собственных домов.

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По мнению Молчанова, если в ближайшее время ВСУ быстро не освободят Херсонскую область от россиян, из этих детей могут вырасти такие же предатели, которых россияне вырастили в оккупированной части Донецкой и Луганской областей за 8 лет.

"У них не было технической возможности уехать от "русского мира". Я не знаю, как потом разговаривать с этими родителями, отдающими своих детей, которых воспитают в "русском мире" и которые потом проголосуют на "референдуме". Это люди недалекие, и у них нет значительной социальной ответственности. В том числе перед собственными детьми", – резюмировал Молчанов.

Оккупация Херсонщины: что известно

Херсонщина оказалась в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон стал единственным областным центром, который сумели захватить российские войска. С этого времени ВСУ планируют проведение контрнаступательных действий по освобождению региона. Частичный успех украинские силы обороны имеют в северных районах области, однако ситуация остается сложной.

Во временно оккупированном Херсоне и области российские убийцы устраивают обыски. Как рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, ночью они похищают людей из домов.

К тому же на временно оккупированных территориях Херсонской области сложилась ужасающая гуманитарная ситуация. Все потому, что у людей нет денег.

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