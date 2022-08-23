Окупаційна адміністрація на Херсонщині вже з вересня хоче залучити якомога більше вчителів та дітей до "освітнього процесу". Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Активіст зазначив, що шкільна освіта є темою, за яку росіяни активно агітують на Херсонщині.

"З 1 вересня, коли в них почнеться навчальний рік, вони намагатимуться повідкривати якомога більше шкіл, залучаючи якомога більше вчителів-зрадників і загнати туди якомога більше дітей", – переконаний він.

Молчанов додає, що вже сьогодні окупанти проводять масові перевірки по хатах, особливо в селах, щоб вмовляти й погрожувати батькам.

Багато дуже свідчень про примус і погрози. Є багато людей, які погодились на цей примус – саме побоюючись втратити дітей. Такі люди, на жаль, будуть. Вони віддадуть своїх дітей на поталу "руского міра",

– розповів активіст.

За його словами, окупанти погрожують батькам штрафами, позбавленням батьківських прав й відправленням їхніх дітей до росії. Також можливе виселення сімей з власних домівок.

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На думку Молчанова, якщо найближчим часом ЗСУ швидко не звільнять Херсонщину від росіян, з цих дітей можуть вирости такі ж зрадники, якими росіяни виростили їх в окупованій частині Донецької та Луганської областей за 8 років.

"У них не було технічної можливості виїхати від "руского міра". Я не знаю, як потім розмовляти з цими батьками, що віддадуть своїх дітей, яких виховають у "рускому мірі" і які потім проголосують на "референдумі". Це люди недалекі і які не мають значної соціальної відповідальності. В тому числі перед власними дітьми", – резюмував Молчанов.

Окупація Херсонщини: що відомо

Херсонщина опинилася в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон став єдиним обласним центром, який спромоглися захопити російські війська. З того часу ЗСУ планують проведення контрнаступальних дій зі звільнення регіону. Частковий успіх українські сили оборони здобули у північних районах області, проте ситуація залишається складною.

У тимчасово окупованому Херсоні та області російські вбивці влаштовують обшуки. Як розповів військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, вночі вони викрадають людей із домівок.

До того ж на тимчасово окупованих територіях Херсонської області склалася жахлива гуманітарна ситуація. Усе через те, що у людей немає грошей.

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