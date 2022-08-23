Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, загарбники зганяють свою лють на мешканцях окупованих населених пунктів, зокрема, Високопілля.

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Яка ситуація на окупованій території Херсонщини

Молчанов зазначив, що більшість мешканців прифронтових смуг залишили свої населені пункти, втікали навіть пішки. Адже окупанти практично тримали людей у підвалах, як робили це на окупованих територіях Київщини і Чернігівщини. До того ж хати розташовані близько до лінії бойових дій.

Ті ж, хто залишився, постійно стають жертвами терору окупантів. Вони, по-перше, займаються пограбуванням. Тобто лазять по хатах, по підвалах і шукають їжу, бо окупантам її не возять і ніколи, власне, не возили,

– сказав активіст.

Така ситуація, за його словами, зокрема, у селищі Високопілля. загарбники живуть там лише з того корму, який знайдуть у місцевих мешканців. Якщо ж місцевий мешканець якось косо гляне на них, то є загроза для життя цієї людини.

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Тотальний терор окупантів у Високопіллі

Молчанов наголосив, що Високопілля є прифронтовим селищем, яке з трьох боків практично оточене. До тисячі мешканців, які залишаються зараз у селищі, страждають від жорстокого терору з боку окупантів. Мовиться не лише про пограбування.

Приблизно раз на тиждень одна або дві людини стають жертвами російського терору, саме вбивства зі стрілецької зброї. За останні три дні також таке сталося,

– заявив він.

Активіст розповів, що людина може стати жертвою окупантів просто на вулиці, якщо просто вийде з якихось невідкладних потреб. Її можуть вбити або задля розваги, або з підозри, що вона є навідником. Також часом люди гинуть просто у підвалах, якщо загарбники у пошуках їжі не знаходять того, чого їм захотілося.

За його словами, у Високопіллі терор окупантів спрямований на пограбування. Але все злішими стають російські окупанти, яких ніяк звідти не виведуть. Мовиться про бурятських десантників.

Уже навіть розформували їхню військову частину, надіслали на заміну цілу повітряну десантну дивізію. Для заміни саме на правий берег. Однак цих бурятів досі не вивели звідти,

– зазначив Молчанов.

Він додав, що буряти сидять там голодні та без можливості відпочити. Свою лють вони зганяють на простих високопільцях, архангельцях, тобто мешканцях сусідніх населених пунктів, які продовжують перебувати під окупацією.

Зверніть увагу! В Україні вийшов документальний фільм про Херсон – "Тихий терор. Хроніки пекла". У ньому йдеться про життя херсонців в окупації, коли "тиша страшніша за вибухи".

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Селище міського типу Високопілля Херсонської області опинилося в окупації практично на початку повномасштабного вторгнення. Однак усю свою лють росіяни почали зганяти на мирних жителях лише тоді, коли до нього підійшла лінія фронту.

Загалом у тимчасово окупованому Херсоні та області російські вбивці влаштовують обшуки. Як розповів військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, вночі вони викрадають людей із домівок.

До того ж на тимчасово окупованих територіях Херсонської області склалася жахлива гуманітарна ситуація. Усе через те, що у людей немає грошей.

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