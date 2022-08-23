Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, захватчики сгоняют свою ярость на жителях оккупированных населенных пунктов, в частности, Высокополья.

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Какая ситуация на оккупированной территории Херсона

Молчанов отметил, что большинство жителей прифронтовых полос покинули свои населенные пункты, бежали даже пешком. Ведь оккупанты практически держали людей в подвалах, как делали это на оккупированных территориях Киевщины и Черниговщины. К тому же дома расположены близко к линии боевых действий.

Те, кто остался, постоянно становятся жертвами террора оккупантов. Они, во-первых, занимаются грабежом. То есть лазают по домам, по подвалам и ищут еду, потому что оккупантам ее не возят, и никогда, собственно, не возили,

– сказал активист.

Такая ситуация, по его словам, в частности, в поселке Высокополье. захватчики живут там только благодаря корму, который найдут у местных жителей. Если же местный житель косо взглянет на них, то есть угроза для жизни этого человека.

Буряты устроили тотальный террор в Высокополье Херсонской области: смотрите видео

Тотальный террор оккупантов в Высокополье

Молчанов подчеркнул, что Высокополье – прифронтовой поселок, который с трех сторон практически окружен. Около тысячи жителей, которые сейчас остаются в поселке, страдают от жестокого террора со стороны оккупантов. Речь не только о грабежах.

Приблизительно раз в неделю один или два человека становятся жертвами российского террора, именно убийства из стрелкового оружия. За последние три дня тоже такое произошло,

– заявил он.

Активист рассказал, что человек может стать жертвой оккупантов прямо на улице, если просто выйдет из-за неотложной нужды. Его могут убить либо ради развлечения, либо по подозрению, что он наводчик. Также иногда люди гибнут прямо в подвалах, если захватчики в поисках еды не находят того, чего им хотелось.

По его словам, в Высокополье террор оккупантов направлен на ограбление. Но все злее становятся российские оккупанты, которых никак оттуда не выведут. Речь идет о бурятских десантниках.

Уже расформировали их воинскую часть, прислали на замену целую воздушную десантную дивизию. Для замены именно на правый берег. Однако этих бурят до сих пор не вывели оттуда,

– отметил Молчанов.

Он добавил, что буряты сидят там голодные и без возможности отдохнуть. Свою ярость они сгоняют на простых высокопольцах, архангельцах, то есть жителях соседних населённых пунктов, которые продолжают находиться под оккупацией.

Обратите внимание! В Украине вышел документальный фильм о Херсоне – "Тихий террор. Хроники ада". В нем речь идет о жизни херсонцев в оккупации, когда "тишина страшнее взрывов".

Больше о терроре оккупантов на Херсонщине

Поселок городского типа Высокополье Херсонской области оказался в оккупации практически в начале полномасштабного вторжения. Однако всю свою ярость россияне начали сгонять на мирных жителях только тогда, когда к нему подошла линия фронта.

Во временно оккупированном Херсоне и области российские убийцы устраивают обыски. Как рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, ночью они похищают людей из домов.

К тому же на временно оккупированных территориях Херсонской области сложилась ужасающая гуманитарная ситуация. Все потому, что у людей нет денег.

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