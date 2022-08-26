Про це 26 серпня написав речник Міністерства закордонних справ України. Він закликав світ відреагувати на ці злочини.

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"Зіткнувшись з опором, росія погрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених росією шкіл. Москва використовує освіту як інструмент гноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин", – написав Ніколенко.

Ситуація на Херсонщині

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що окупаційна влада намагається залучити з 1 вересня до навчання якнайбільше дітей. Окупанти перевіряють будинки мирних мешканців. Особливо вони активні в селах.

За словами Молчанова, люди погоджуються через примус та погрози. росіяни навіть лякають депортацією.

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Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти на Херсонщині заявили про готовність відкрити 100 навчальних закладів. Проте школи та дитячі садки неукомплектовані. Переважно там є керівник, бухгалтер та кілька вчителів. Освітяни відмовляються ставати колаборантами.

Соболевський сказав, що росіяни навіть готові платити батькам, щоб ті віддавали дітей на "навчання".

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