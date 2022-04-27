О ситуации рассказала глава департамента по делам СМИ и связям с общественностью Херсонского городского совета Гаяне Оганесян. Она просит соответствующие украинские органы объяснить, как пенитенциарным службам работать дальше.

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Эвакуации тюрем не было и нет

По словам Оганесян, работникам колоний не объяснили, как им работать дальше. Ни их, ни заключенных не эвакуировали и до сих пор речи об этом нет.

Они продолжают выполнять свои функциональные обязанности, охраняя около 2 тысяч осужденных и заключенных. Часть из них болеет туберкулезом и требует постоянного медицинского надзора и лекарств,

– объясняет она.

Уволиться и попытаться уехать с оккупированной территории работники не могут. Как объясняет Оганесян, значительная часть осужденных имеет срок пожизненного заключения. То есть, это убийцы и насильники.

"Они завтра могут оказаться на улицах города. Если служащие пенитерциарной системы сложат свои полномочия, некому будет охранять преступников. Город может погрузиться в хаос, а херсонцы окажутся в двойной опасности", – говорит женщина.

Планы россиян по поводу осужденных неизвестны

Также Оганесян говорит, что в Херсоне ничего не знают о том, что российские захватчики думают делать с осужденными.

Она предполагает, что россияне могут как выпустить их на улицы, так и дать в руки оружие и отправить убивать наших воинов на фронт. Пенитенциарии не хотят работать на захватчиков, а оставить осужденных без присмотра не могут.

Именно поэтому Гаяне Оганесян обратилась ко всем ответственным органам Украины по поводу этой ситуации. Она просит объяснить сотрудникам, как именно им продолжать нести службу во временно оккупированном городе. Также женщина попросила не забывать о херсонцах и не оставлять их на произвол судьбы.

Ситуация в Херсоне: последние новости

Город остается оккупированным. Россияне продолжают агитировать мирных жителей Херсонщины за "русский мир". Но украинцы не сдаются и противятся врагам.

Российские захватчики назначили в городе руководителей-коллаборантов, там хотят провести так называемый референдум. Мэр Игорь Колыхаев обратился к Офису Президента и сказал, что остается в Херсоне, с людьми, которые доверили ему управление городом.

Рашисты поставили на должности руководителей ОГА и мэрии коллаборантов Владимира Сальдо и Александра Кобца. Украинские власти города убеждены – после победы предателей накажут.

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