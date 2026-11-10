Удар беспилотника по автомобилю: в Херсонской области погиб коллаборационист Виталий Плугатарев

О ликвидации незаконного должностного лица сообщили оккупационные СМИ на левом берегу региона.

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Как погиб коллаборационист?

По обнародованным данным, транспортное средство, в котором передвигался 52-летний коллаборационист, попало под удар дрона.

Захваченное предприятие "Асканийское" в Каховском районе представители страны-агрессора использовали в своих целях под руководством назначенного администратора.

Прошлое коллаборациониста в местном самоуправлении

По информации ресурса "Европространство", в 2020 году Плугатарева избрали депутатом Белозерского поселкового совета от партии "Слуга народа".

После перехода чиновника на сторону врага политическая сила инициировала процедуру лишения мандата.

В июне 2025 года областная организация партии приняла официальное решение об отзыве его из числа депутатов поселкового совета из-за коллаборационистской деятельности.

В то же время на подконтрольной Украине территории региона продолжаются постоянные обстрелы гражданских объектов армией России.

Как уже сообщалось на нашем сайте, за последние сутки из-за российской агрессии в Херсонской области погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский летчик Дмитрий Сердинов, вел пропагандистский Z-канал "Воевода вещает", погиб во время выполнения боевого задания в одной из стран Африки.