Удар беспилотника по автомобилю: в Херсонской области погиб коллаборационист Виталий Плугатарев

На ВОТ Херсонской области погиб коллаборационист Плугатарев / Фото из Интернета
На временно оккупированной территории Херсонской области погиб оккупационный руководитель захваченного предприятия "Асканийское" Виталий Плугатарев. Его автомобиль подвергся атаке беспилотника.
О ликвидации незаконного должностного лица сообщили оккупационные СМИ на левом берегу региона.
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Как погиб коллаборационист?
По обнародованным данным, транспортное средство, в котором передвигался 52-летний коллаборационист, попало под удар дрона.
Захваченное предприятие "Асканийское" в Каховском районе представители страны-агрессора использовали в своих целях под руководством назначенного администратора.
Прошлое коллаборациониста в местном самоуправлении
По информации ресурса "Европространство", в 2020 году Плугатарева избрали депутатом Белозерского поселкового совета от партии "Слуга народа".
После перехода чиновника на сторону врага политическая сила инициировала процедуру лишения мандата.
В июне 2025 года областная организация партии приняла официальное решение об отзыве его из числа депутатов поселкового совета из-за коллаборационистской деятельности.
В то же время на подконтрольной Украине территории региона продолжаются постоянные обстрелы гражданских объектов армией России.
Как уже сообщалось на нашем сайте, за последние сутки из-за российской агрессии в Херсонской области погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Напомним, ранее мы писали о том, что российский летчик Дмитрий Сердинов, вел пропагандистский Z-канал "Воевода вещает", погиб во время выполнения боевого задания в одной из стран Африки.
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