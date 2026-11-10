Удар безпілотника по автівці: на Херсонщині загинув колаборант Віталій Плугатарьов

Про ліквідацію незаконного посадовця заявили окупаційні ресурси на лівобережжі регіону.

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Як загинув колаборант?

За оприлюдненими даними, транспортний засіб, у якому пересувався 52-річний колаборант, потрапив під удар дрона.

Захоплене підприємство "Асканійське" у Каховському районі представники країни-агресорки використовували у власних цілях під керівництвом призначеного адміністратора.

Минуле колаборанта в місцевому самоврядуванні

За інформацією ресурсу "Європростір", у 2020 році Плугатарьова обрали депутатом Білозерської селищної ради від партії "Слуга народу".

Після переходу посадовця на бік ворога політична сила ініціювала процедуру позбавлення мандата.

У червні 2025 року обласна організація партії ухвалила офіційне рішення про відкликання його з депутатів селищної ради через колабораційну діяльність.

Водночас на підконтрольній Україні території регіону продовжуються постійні обстріли цивільних об'єктів армією Росії.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, минулої доби через російську агресію в Херсонській області загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський льотчик Дмитро Сердінов, який вів пропагандистський Z-канал "Воєвода вещаєт", загинув під час виконання бойового завдання в одній із країн Африки.