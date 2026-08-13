Про ліквідацію найманця повідомили його спільники у самому Telegram-каналі "Воєвода вєщаєт".

Що відомо про Сердінова і його загибель?

Знищений окупант був капітаном запасу повітряно-космічних сил Росії та входив до складу авіаційного загону приватної військової компанії "Вагнер".

Він мав позивний "Старий" та раніше служив льотчиком-штурмовиком у 18-му гвардійському штурмовому авіаційному полку російської армії.

Пропагандисти підтвердили, що росіянин загинув безпосередньо під час бойового вильоту.

Пішов у небесний гарнізон наш горизонтальний брат, один з адмінів каналу, дорогий брат Воєводи – Дмитро "Старий" Сердінов". Справжній "дикий гусь",

– йдеться у повідомленні окупантів.

До слова, 13 серпня у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув невідомий пристрій. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

ЗМІ припускають, що загинути міг Роберт Шагєєв – колишній офіцер ВМС України, що перейшов на бік Росії у 2014 році.