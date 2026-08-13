ЗМІ припускають, що загинути міг Роберт Шагєєв – колишній офіцер ВМС України, що перейшов на бік Росії у 2014 році.
Деталі вибуху в Криму
За попередніми даними з мережі, вибух стався на проспекті Столєтовському в житловому районі Севастополя. Вибуховий пристрій начебто заклали в урні біля лавки.
Внаслідок детонації, за даними ЗМІ, міг загинути Роберт Шагєєв, який у 2014 році зрадив Україну та перейшов до ВМС Росії. До цього він командував єдиним українським підводним човном "Запоріжжя".
Відомо, що у 2015 році росіяни призначили його командиром дивізіону підводних човнів в бухті Севастополя. До 2018 року командував субмариною Б-262 "Старий Оскіл" проєкту "Варшавянка". Під його керівництвом ворог міг пускати крилаті ракети "Калібр" по Україні.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Офіційно інформацію про смерть Шагєєва наразі не підтверджували.
Також зазначають, що затримано жінку, яка може бути причетною до вибуху. Перед інцидентом очевидці нібито бачили, як вона стояла з рюкзаком між будинками.