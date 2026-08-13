ЗМІ припускають, що загинути міг Роберт Шагєєв – колишній офіцер ВМС України, що перейшов на бік Росії у 2014 році.

Деталі вибуху в Криму

За попередніми даними з мережі, вибух стався на проспекті Столєтовському в житловому районі Севастополя. Вибуховий пристрій начебто заклали в урні біля лавки.

Внаслідок детонації, за даними ЗМІ, міг загинути Роберт Шагєєв, який у 2014 році зрадив Україну та перейшов до ВМС Росії. До цього він командував єдиним українським підводним човном "Запоріжжя".

Відомо, що у 2015 році росіяни призначили його командиром дивізіону підводних човнів в бухті Севастополя. До 2018 року командував субмариною Б-262 "Старий Оскіл" проєкту "Варшавянка". Під його керівництвом ворог міг пускати крилаті ракети "Калібр" по Україні.

Офіційно інформацію про смерть Шагєєва наразі не підтверджували.

Також зазначають, що затримано жінку, яка може бути причетною до вибуху. Перед інцидентом очевидці нібито бачили, як вона стояла з рюкзаком між будинками.