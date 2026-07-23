Походив Цимбал з Нетішина на Хмельниччині. Про це повідомляють "Кримський вітер" і Валерій Преподобний, який вчився в одному класі зі зрадником.
Що відомо про Цимбала та як він загинув?
Відомо, що він мав звання прапорщика гвардії та служив у 810 бригаді морської піхоти Чорноморського флоту.
Валерій Преподобний, зі свого боку, розповів, що Цимбал учився деякий час учився з ним в одному класі у Нетішинській першій школі, потім два роки – в другій школі.
Перед війною зрадник разом із сімʼєю виїхав проживати на Донбас.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Пішов убивати українців добровільно. Напевно, мріяв дійти до Нетішина, але добрався тільки до Сумської області. Тепер його дружина Наталія отримає нову "Ладу",
– підкреслив Преподобний.
Додамо, що в середині червня ЗСУ ліквідували Артура Денісултанова. Його називали "особистим кілером Кадирова", а українці його можуть пам'ятати за замахом Адама Осмаєва. Тоді він видав себе за журналіста та під час зустрічі відкрив вогонь. У відповідь дружина Осмаєва, Аміна Окуєва, встигла поранити нападника.