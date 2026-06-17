Про це повідомила Медіазона.

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Що відомо про вбивство Денісултанова?

Інформацію про смерть 57-річного Денісултанова вдалося отримати завдяки витокам даних російського РАЦСу. У документі вказано, що уродженець Гудермеса, який мав кілька судимостей, загинув 2 листопада 2024 року. Він був ліквідований біля Селидового на Донеччині.

У цей період у районі тривали інтенсивні бої, після яких місто окупували війська країни-агресорки. За даними Курчалоївського РАЦСу дата смерті злочинця – 4 грудня.

Український проєкт "Хочу жить" називав іншу дату смерті – 2 вересня. Також вони публікували номер його військового жетона. За даними проєкту, він служив рядовим стрільцем у складі 27 мотострілецької дивізії. Цей підрозділ відомий тим, що брав участь у штурмі Грозного у 2000 році.

Хто такий Артур Денісултанов?

"Кавказ. Реалии" пише, що у 2023 році Денісултанова, який використовував протягом життя низку псевдонімів, визнали винним у шахрайстві на суму в декілька десятків мільйонів рублів. Йому загрожувало до 10 років ув’язнення, однак суд врахував участь у бойових діях і наявність відзнаки, після чого пом'якшив покарання.

Це далеко не перше кримінальне провадження щодо Денісултанова. У 1990 році він отримав свій перший тюремний термін, але в лютому 1991 року вийшов на свободу за амністією, оголошеною Джохаром Дудаєвим. У 1998 році його засудили за викрадення людини. У 2000-х роках він проходив у справах про шахрайство, викрадення, вимагання, насильство щодо правоохоронців та підробку документів.

У 2017 році його підозрювали у замаху на Адама Осмаєва, учасника АТО та командира чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва. Тоді він видаючи себе за журналіста відкрив вогонь по військових.

Після цього Денісултанов провів понад два роки у слідчому ізоляторі. Після чого його віддали Росії в обмін на українських громадян.

В Москві у 2023 році його засудили до шести років ув’язнення у справі про шахрайство. Відбувати покарання його відправили до колонії загального, а не суворого режиму саме через участь у бойових діях в Україні. Коли він завербувався на війну у складі регулярної російської армії – невідомо.