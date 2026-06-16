Лише за останню добу оборонці ліквідували 1 230 солдатів армії противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Як збільшились втрати ворога?

Від початку повномасштабної війни проти України Росія зазнала значних втрат у живій силі та озброєнні. Станом на 16 червня 2026 року втрати окупаційних військ становлять:

  • особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб;
  • танків – 12 026 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 768 (+5);
  • артилерійських систем – 44 118 (+36);
  • РСЗВ – 1 872 (+2);
  • засобів ППО – 1 427 (+7);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 667 (+3);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 107 508 (+417);
  • спеціальної техніки – 4 300 (+4);
  • крилатих ракет – 4 783 (+50).

Втрати Росії у війні проти України на 16 червня
Втрати Росії у війні проти України на 16 червня / Інфографіка Генштабу

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Який ще втрат нещодавно зазнали окупанти?

15 червня в Іркутській області Росії розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Тамтешнє Міноборони зазначило, що аварія сталась під час планового навчально-тренувального польоту, а саме під час заходу на посадку. Екіпаж нібито встиг катапультуватись, втім на місці падіння виникла масштабна пожежа, а у небі з'явився густий чорний стовп диму.

В ніч проти 14 червня українські оборонці атакували низку важливих об'єктів противника. У Генштабі уточнили, що під прицілом опинились:

  • пункти управління БпЛА в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика на Донеччині,
  • майстерня з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів на Луганщині,
  • польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів на Донеччині,
  • командно-спостережний пункт противника в районі Некислиці Брянської області,
  • а також пункти зосередження живої сили противника у декількох районах, зокрема поблизу Малокостянтинівки Луганської області, Жереб'янок Запорізької області, Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області, Вовчанська Харківської області, Січневого Дніпропетровської області, а також Троєбортного Брянської області.