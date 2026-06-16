Только за последние сутки защитники уничтожили 1 230 солдат армии противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Как падал российский бомбардировщик Ту-22М3: в сети показали горячие кадры

Как увеличились потери врага?

С начала полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери в живой силе и вооружении. По состоянию на 16 июня 2026 года потери оккупационных войск составляют:

личного состава – около 1 385 420 (+1 230) человек;

танков – 12 026 (+1);

боевых бронированных машин – 24 768 (+5);

артиллерийских систем – 44 118 (+36);

РСЗО – 1 872 (+2);

средств ПВО – 1 427 (+7);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 353 541 (+2 062);

наземных робототехнических комплексов – 1 667 (+3);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 107 508 (+417);

специальной техники – 4 300 (+4);

крылатых ракет – 4 783 (+50).



Потери России в войне против Украины на 16 июня / Инфографика Генштаба

Какие еще потери недавно понесли оккупанты?

15 июня в Иркутской области России разбился российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Местное Минобороны отметило, что авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета, а именно при заходе на посадку. Экипаж якобы успел катапультироваться, однако на месте падения возник масштабный пожар, а в небе появился густой черный столб дыма.

В ночь на 14 июня украинские военные атаковали ряд важных объектов противника. В Генштабе уточнили, что под прицелом оказались: