Об этом сообщила "Медиазона".

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Что известно об убийстве Денисултанова?

Информацию о смерти 57-летнего Денисултанова удалось получить благодаря утечкам данных из российского РАГСа. В документе указано, что уроженец Гудермеса, имевший несколько судимостей, погиб 2 ноября 2024 года. Он был ликвидирован возле Селидового в Донецкой области.

В этот период в районе продолжались интенсивные бои, после которых город оккупировали войска страны-агрессора. По данным Курчалоевского РАГСа, дата смерти преступника — 4 декабря.

Украинский проект "Хочу жить" называл другую дату смерти — 2 сентября. Также они публиковали номер его военного жетона. По данным проекта, он служил рядовым стрелком в составе 27-й мотострелковой дивизии. Это подразделение известно тем, что участвовало в штурме Грозного в 2000 году.

Кто такой Артур Денисултанов?

"Кавказ. Реалии" пишет, что в 2023 году Денисултанов, который на протяжении жизни использовал ряд псевдонимов, был признан виновным в мошенничестве на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Ему грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд учел участие в боевых действиях и наличие награды, после чего смягчил наказание.

Это далеко не первое уголовное дело в отношении Денисултанова. В 1990 году он получил свой первый тюремный срок, но в феврале 1991 года вышел на свободу по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым. В 1998 году его осудили за похищение человека. В 2000-х годах он фигурировал в делах о мошенничестве, похищении, вымогательстве, насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и подделке документов.

В 2017 году его подозревали в покушении на Адама Осмаева, участника АТО и командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева. Тогда он, выдавая себя за журналиста, открыл огонь по военным.

После этого Денисултанов провёл более двух лет в следственном изоляторе. Затем его передали России в обмен на украинских граждан.

В Москве в 2023 году его приговорили к шести годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Отбывать наказание его отправили в колонию общего, а не строгого режима именно из-за участия в боевых действиях в Украине. Когда он вступил на службу в состав регулярной российской армии — неизвестно.