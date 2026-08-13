О ликвидации наемника сообщили его сообщники в самом Telegram-канале "Воевода вещает".

Что известно о Сердинове и его гибели?

Уничтоженный оккупант был капитаном запаса воздушно-космических сил России и входил в состав авиационного отряда частной военной компании "Вагнер".

У него был позывной "Старый", и ранее он служил летчиком-штурмовиком в 18-м гвардейском штурмовом авиационном полку российской армии.

Пропагандисты подтвердили, что россиянин погиб непосредственно во время боевого вылета.

"Ушел в небесный гарнизон наш горизонтальный брат, один из админов канала, дорогой брат Воеводы – Дмитрий "Старый" Сердинов". "Настоящий "дикий гусь",

– говорится в сообщении оккупантов.

К слову, 13 августа во временно оккупированном Севастополе взорвалось неизвестное устройство. В результате инцидента погиб мужчина.

СМИ предполагают, что погибшим мог оказаться Роберт Шагеев – бывший офицер ВМС Украины, перешедший на сторону России в 2014 году.