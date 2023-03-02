В Херсонской области оккупанты атаковали людей, стоявших за гуманитаркой
Источник:Херсонская ОВА
В Казацком Херсонской области оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Там были мирные люди, ожидавшие гуманитарку.
Россияне запустили беспилотник в деревню Казацкое Бериславского района. Дрон сбросил взрывчатку на людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы.
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Волонтеры международной организации приехали в село, чтобы раздать местным жителям овощные наборы.
В каком состоянии люди
В результате атаки россиян 9 человек получили ранения. Среди них – 16-летний подросток, он получил огнестрельные ранения правого бедра.
Всех пострадавших забрали в местную больницу. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, поэтому медики борются за их жизнь.
Место, где люди ждали гуманитарку / Фото Херсонской ОВА:
Тактика террористов
Очевидно, что атаковать мирных людей в очереди за едой – тактика террористов. Кроме того, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В местной школе выбило окна.
Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Обстрел Херсона
28 февраля русская армия беспощадно обстреляла из артиллерии Херсон. На улице Привокзальной у подъезда погиб 71-летний мужчина. Еще один 72-летний прохожий получил ранение.
Всего в этот день в Херсонской области из-за ударов россиян погибли 4 человека, а еще 5 были ранены.