В Херсонской области оккупанты атаковали людей, стоявших за гуманитаркой

В Казацком Херсонской области оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Там были мирные люди, ожидавшие гуманитарку.

Россияне запустили беспилотник в деревню Казацкое Бериславского района. Дрон сбросил взрывчатку на людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы.

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Волонтеры международной организации приехали в село, чтобы раздать местным жителям овощные наборы.

В каком состоянии люди

В результате атаки россиян 9 человек получили ранения. Среди них – 16-летний подросток, он получил огнестрельные ранения правого бедра.

Всех пострадавших забрали в местную больницу. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, поэтому медики борются за их жизнь.

Место, где люди ждали гуманитарку / Фото Херсонской ОВА:

Тактика террористов

Очевидно, что атаковать мирных людей в очереди за едой – тактика террористов. Кроме того, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В местной школе выбило окна.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрел Херсона

28 февраля русская армия беспощадно обстреляла из артиллерии Херсон. На улице Привокзальной у подъезда погиб 71-летний мужчина. Еще один 72-летний прохожий получил ранение.

Всего в этот день в Херсонской области из-за ударов россиян погибли 4 человека, а еще 5 были ранены.